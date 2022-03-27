لبنان

مفرزة استقصاء بيروت توقف مطلوبين للقضاء، وتضبط بحوزتهم موادًا مُخدِّرة.

Lebanon 24
27-03-2022 | 10:02
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة

البلاغ التالي:

بتاريخ 20-3-2022، اشتبهت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت في محلّة الجميزة بسيّارة من نوع "رينو داستر" لون أحمر، فعملت على ضبطتها وتوقيف ثلاثة أشخاص كانوا على متنها هم كل من:

 ي. م. (مواليد عام 1997، سوري)
 ك. م. (مواليد عام 1998، سوري)
 م. أ. (مواليد عام 2003، سورية)
بتفتيشهم والسّيّارة، عُثِرَ على كمية من مادة باز الكوكايين.

وتبيّن أنّ الأول كان قد أقدم بتاريخٍ سابق، وعلى متن دراجة آلية من دون لوحات، بمحاولة نشل سيدة في محلّة الجميزة، وأنّ الثاني مطلوب للقضاء بموجب /7/ ملاحقات عدلية بجرائم: سرقة، ونشل، وسرقة دراجة آلية.

 أودعوا الفصيلة المعنية للتوسع بالتحقيق معهم بناءً على إشارة القضاء المختص.
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