لبنان

سلسلة لقاءات لوزير الصحة في قطر

Lebanon 24
27-03-2022 | 10:09
A-
A+
Doc-P-935860-637839978240266493.jpeg
Doc-P-935860-637839978240266493.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين قطريين، خلال مشاركته في الوفد اللبناني الذي لبى برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة الرسمية إلى منتدى الدوحة. وقد تركز البحث على زيادة مشاريع التعاون والدعم في مجالات الصحة والاستشفاء.
 
وبحث الأبيض مع نظيرته القطرية الدكتورة حنان الكواري في سبل دعم النظام الصحي في لبنان من خلال تقوية النظم الصحية وتنفيذ عدد من المشاريع، الأمر الذي لقي اهتماما وتجاوبا من الكواري.
 
وتطرق الأبيض خلال الاجتماع إلى مسألة اعتماد برامج التدريب للتخصصات الطبية في جامعتي البلمند واللبنانية الأميركية LAU ومساواتهما في هذا المجال بالجامعات الأخرى المعتمدة.
 
كما اجتمع وزير الصحة العامة مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية برئاسة خليفة بن جاسم الكواري، بحضور مدير مكتبه الدكتور محمد النعيمي، وتركز اللقاء على ما تقدمه قطر لإعادة إعمار المبنى القديم لمستشفى الكرنتينا، إضافة إلى مشاريع متعددة لدعم المستشفيات الحكومية وتمكينها من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
 
واطلع الأبيض من نائبة رئيس جامعة قطر للعلوم الصحية والطبية مديرة مركز البحوث الحيوية الطبية الدكتورة أسماء آل ثاني على ما يتم تنفيذه من مشاريع متقدمة ولا سيما في مجال أبحاث الطب الدقيق ورسم الخرائط الجينية (Genome). وتم الاتفاق على متابعة التواصل والتعاون في مجال تبادل الخبرات وتنسيق نشاطات بحثية مشتركة.
 
من أبرز اللقاءات أيضا اجتماع مع المدير التنفيذي الأمين العام للهلال الأحمر القطري فيصل العمادي، حيث كان استعراض لنشاطات طبية وإنسانية يتم تنفيذها في لبنان. وإذ شكر وزير الصحة العامة العمادي على فعالية هذه النشاطات، تم الاتفاق على توسعتها بما يصب في دعم الاستشفاء والمريض.
 
وكان الأبيض قد أثار موضوع النفايات الطبية وضرورة المساعدة على إيجاد حل بيئي لها في الاجتماع الذي عقده الوفد اللبناني يوم أمس مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2022-03-28
06:00 | 2022-03-28
05:44 | 2022-03-28
06:24 | 2022-03-28
06:17 | 2022-03-28
05:49 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website