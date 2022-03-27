غادة عون: أن نؤمن يعني أن نستمر بالجهاد لرسالتنا

غردت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر": "أن نؤمن يعني أن نستمر بالجهاد لرسالتنا حتى حين لا نرى ثمارا لبعض الوقت".