لبنان

غادة عون: أن نؤمن يعني أن نستمر بالجهاد لرسالتنا

Lebanon 24
27-03-2022 | 10:11
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غردت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر": "أن نؤمن يعني أن نستمر بالجهاد لرسالتنا حتى حين لا نرى ثمارا لبعض الوقت".
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