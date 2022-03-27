فاجعة "أنصار"... صورة اختصرت كل الكلام

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوالد الفتيات الثلاث اللواتي تم قتلهن مع أمهن في بلدة أنصار الجنوبية.

وبدا الوالد حاضنا للنعش مودعا بناته للمرة الأخيرة.