لبنان

فاجعة "أنصار"... صورة اختصرت كل الكلام

Lebanon 24
27-03-2022 | 10:30
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوالد الفتيات الثلاث اللواتي تم قتلهن مع أمهن في بلدة أنصار الجنوبية.
 
وبدا الوالد حاضنا للنعش مودعا بناته للمرة الأخيرة.
 
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