لبنان

أرسلان غادر إلى موسكو

Lebanon 24
27-03-2022 | 10:42
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أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان أن "رئيس الحزب النائب طلال أرسلان، غادر إلى موسكو على رأس وفد قيادي من الحزب، في زيارة تستمر لأيام، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين في روسيا".
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الحزب الديمقراطي اللبناني

أرسلان

موسكو

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