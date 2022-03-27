فيديو يُبكي الحجر من أنصار.. المشهدُ لا يوصف أبداً!

تتوالى الصور والفيديوهات التي توثق لحظات تشييع ضحايا جريمة أنصار التي هزّت الرأي العام اللبناني ووصلت أصداؤها إلى العالم العربي.

اليوم الأحد، شيعت البلدة السيدة ابتسام عباس وبناتها الثلاث منال وريما وتالا صفاوي اللواتي قضين رمياً بالرصاص قبل أيامٍ بعد اختطافهنّ على يد المدعو حسين فياض بالشراكة مع شخص آخر فار من وجه العدالة ويدعى "ح.غ.".

المشهدُ في أنصار كان مبكياً ومؤثراً، إذ توافد حضرت البلدة بأسرها المأتم المهيب. نعوشُ الضحايا لُفّت بالعلم اللبناني، في حين أن المشهد الأقسى كان للأب المفجوع على وفاة بناته الـ3 وطليقته.

حتماً، فإنّ لحظات الحزن التي تشهدها أنصار وصلت إلى كل أرجاء الوطن، حيث يواصل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول الصور الخاصة بالضحايا إلى جانب فيديوهات التشييع.

وسط كل ذلك، طالب الكثير من الناشطين بأن يكون التحقيق شفافاً وسريعاً، وأن يتمّ إنزال أشد العقوبات بحق كل من يظهره التحقيق متورطاً في "المجزرة" المروعة التي أزهقت أرواح أبرياءٍ في مُقتبل العمر.