بُشرى إلى المواطنين بشأن البنزين.. هذه آخر المستجدات

أعلن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس للـLBCI "حلّ أزمة البنزين بعد الإتفاق مع وزارة الطاقة على إصدار تسعيرة جديدة غدًا الإثنين تراعي مطالب المستوردين".



من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة شركتي "كورال" و"Liquigas" أوسكار يمين إلى أنّ "كميات المحروقات التي تحتاجها الاسواق متوافرة، وسيتم اعتبارًا من صباح الاثنين بدء التسليمات لكافة المناطق اللبنانية ما سيؤدي إلى حلّ الأزمة التي شهدتها الاسواق في الاسبوع الماضي".