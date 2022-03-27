رسالة من مستشفى الحريري إلى موظفيه: للعودة إلى العمل

أعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان أنها "تهيب بجميع موظفيها العودة إلى أعمالهم وممارسة مهامهم المنوطة بهم في هذه الأيام العصيبة".



وأكدت أنها "تعمل وبشكل حثيث مع مجلس الإدارة على إيجاد حلول سريعة للبت بمطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم أو تأمين سلف مالية بكل ايجابية وتفهم"، مذكرة الجميع بأنها "بادرت إلى تسديد بدل الإنتقال والمساعدة الإجتماعية بمجرد أن تم النقاش فيهما في مجلس الوزراء".

وختم البيان: "وعليه، فإن الإدارة تنظر للمطالب بكل عقلية منفتحة، وتحاول التوفيق ما بين هذه المطالب وبين القوانين المرعية الإجراء، لا سيما وأن المستشفى هو مؤسسة عامة تخضع للقوانين التي ترعى إنفاق المال العام".