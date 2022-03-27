لبنان

اعتصامٌ لرابطة موظفي الادارة العامة في طرابلس الاربعاء

Lebanon 24
27-03-2022 | 11:52
A-
A+
Doc-P-935889-637840041236261616.jpg
Doc-P-935889-637840041236261616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الى الاعتصام أمام مبنى المالية في طرابلس، العاشرة صباح يوم الاربعاء في 30 الحالي.

واكد عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في الشمال المهندس ابراهيم نحال ان "التحرك اتى استكمالاً لكل التحركات السابقة، لأن رواتب الموظفين انهارت وفقدت أكثر من 95% من قيمتها، ولأن الموظفين ما عادوا قادرين على تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة، ولان حقوقهم الاجتماعية تآكلت، ولان الموظف وعائلته يعانون على ابواب المستشفيات. وكرامة الموظف والمواطن انتهكت".
 
وختم: "لأن القطاع العام آيل إلى الانهيار بفعل سياسات وممارسات منظومة الفساد الحاكمة، إن اعلاء الصوت هو لوضع المسؤولين امام مسؤولياتهم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2022-03-28
06:00 | 2022-03-28
05:44 | 2022-03-28
06:24 | 2022-03-28
06:17 | 2022-03-28
05:49 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website