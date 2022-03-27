اعتصامٌ لرابطة موظفي الادارة العامة في طرابلس الاربعاء

دعت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الى الاعتصام أمام مبنى المالية في طرابلس، العاشرة صباح يوم الاربعاء في 30 الحالي.واكد عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في الشمال المهندس ابراهيم نحال ان "التحرك اتى استكمالاً لكل التحركات السابقة، لأن رواتب الموظفين انهارت وفقدت أكثر من 95% من قيمتها، ولأن الموظفين ما عادوا قادرين على تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة، ولان حقوقهم الاجتماعية تآكلت، ولان الموظف وعائلته يعانون على ابواب المستشفيات. وكرامة الموظف والمواطن انتهكت".وختم: "لأن القطاع العام آيل إلى الانهيار بفعل سياسات وممارسات منظومة الفساد الحاكمة، إن اعلاء الصوت هو لوضع المسؤولين امام مسؤولياتهم".