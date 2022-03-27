أهالي النقاش يناشدون اصلاح الأعطال في الشبكة الكهربائية

شكا أهالي منطقة النقاش من استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ 3 اسابيع، بسبب أعطال طرأت على الشبكة أثناء العاصفة.وبعد مراجعات عدة، كان الرد بأن عمال الصيانة وشركة "BUS" لا يمكنهم العمل لالتزامهم الاضراب الذي دعت اليه نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان.وناشد الاهالي المعنيين "العمل لاعادة التيار الى المنطقة، نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها".