لبنان

مسيرة للجالية الاوكرانية في لبنان لمرور شهر على بدء الحرب الاوكرانية

Lebanon 24
27-03-2022 | 12:45
A-
A+
Doc-P-935906-637840073388140545.png
Doc-P-935906-637840073388140545.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت الجالية الأوكرانية في لبنان ونادي متخرجي جامعات ومعاهد أوكرانيا في لبنان والسفارة الأوكرانية في لبنان، لمناسبة مرور شهر على بداية الحرب على أوكرانيا، مسيرة سيارة دعما لأوكرانيا.
 
وكان انطلق المشاركون في المسيرة من الضبية، وساروا على طول الطريق السريع وصولا إلى وسط بيروت، حيث زينوا سياراتهم بالأعلام الأوكرانية الزرقاء والصفراء ورفعوا الشعارات الأوكرانية واللافتات المناهضة للحرب.
 
وبعد وصول المسيرة، تجمع المشاركون في ساحة الشهداء في وسط بيروت للمشاركة في فعالية "العلم الذي لا يقهر"، حيث حملوا علم أوكرانيا بطول 30 مترا في الساحة الرئيسية في بيروت، واجتمع ممثلون عن دول مختلفة: لبنانيون، أوكرانيون، بيلاروسيون، بولنديون وغيرهم ل"مطالبة روسيا بوقف هذه الحرب الدموية التي تطال الأطفال والنساء والمدنيين. فمنذ بداية الحرب قتل الروس 140 طفلا ودمروا أكثر من 5000 منزل ونحو 570 مدرسة وروضة أطفال. وقد نزح 10 ملايين أوكراني من منازلهم، من بينهم أربعة ملايين طفل".
 
اوستاش
وختاما، توجه سفير أوكرانيا في لبنان إيهور أوستاش بالشكر للبنان على البيان الذي دان فيه "العدوان الروسي على أوكرانيا"، كذلك دعمه لأوكرانيا خلال التصويتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما شكر للسفراء اللبنانيين تقديمهم المساعدات الإنسانية الكبيرة لأوكرانيا.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2022-03-28
06:00 | 2022-03-28
05:44 | 2022-03-28
06:24 | 2022-03-28
06:17 | 2022-03-28
05:49 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website