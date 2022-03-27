17
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مسيرة للجالية الاوكرانية في لبنان لمرور شهر على بدء الحرب الاوكرانية
Lebanon 24
27-03-2022
|
12:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظمت الجالية الأوكرانية في لبنان ونادي متخرجي جامعات ومعاهد أوكرانيا في لبنان والسفارة الأوكرانية في لبنان، لمناسبة مرور شهر على بداية الحرب على أوكرانيا، مسيرة سيارة دعما لأوكرانيا.
وكان انطلق المشاركون في المسيرة من الضبية، وساروا على طول الطريق السريع وصولا إلى وسط بيروت، حيث زينوا سياراتهم بالأعلام الأوكرانية الزرقاء والصفراء ورفعوا الشعارات الأوكرانية واللافتات المناهضة للحرب.
وبعد وصول المسيرة، تجمع المشاركون في ساحة الشهداء في وسط بيروت للمشاركة في فعالية "العلم الذي لا يقهر"، حيث حملوا علم أوكرانيا بطول 30 مترا في الساحة الرئيسية في بيروت، واجتمع ممثلون عن دول مختلفة: لبنانيون، أوكرانيون، بيلاروسيون، بولنديون وغيرهم ل"مطالبة روسيا بوقف هذه الحرب الدموية التي تطال الأطفال والنساء والمدنيين. فمنذ بداية الحرب قتل الروس 140 طفلا ودمروا أكثر من 5000 منزل ونحو 570 مدرسة وروضة أطفال. وقد نزح 10 ملايين أوكراني من منازلهم، من بينهم أربعة ملايين طفل".
اوستاش
وختاما، توجه سفير أوكرانيا في لبنان إيهور أوستاش بالشكر للبنان على البيان الذي دان فيه "العدوان الروسي على أوكرانيا"، كذلك دعمه لأوكرانيا خلال التصويتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما شكر للسفراء اللبنانيين تقديمهم المساعدات الإنسانية الكبيرة لأوكرانيا.
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة.. هذا ما قاله السّوري الشريك بجريمة أنصار لحظة إلقاء القبض عليه
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما قاله السّوري الشريك بجريمة أنصار لحظة إلقاء القبض عليه
01:55 | 2022-03-28
28/03/2022 01:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصّور: توقيف السوري المشارك بتنفيذ جريمة أنصار.. وهذا ما أعلنه الجيش
Lebanon 24
بالصّور: توقيف السوري المشارك بتنفيذ جريمة أنصار.. وهذا ما أعلنه الجيش
15:56 | 2022-03-27
27/03/2022 03:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير يضرب حارة الناعمة.. فيديو يوثق اشتباكات!
Lebanon 24
توتر كبير يضرب حارة الناعمة.. فيديو يوثق اشتباكات!
12:19 | 2022-03-27
27/03/2022 12:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ جديدة للسوري الشريك بتنفيذ جريمة أنصار.. هكذا تمّ استدراجه وتوقيفه
Lebanon 24
صورٌ جديدة للسوري الشريك بتنفيذ جريمة أنصار.. هكذا تمّ استدراجه وتوقيفه
00:07 | 2022-03-28
28/03/2022 12:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُبكي الحجر من أنصار.. المشهدُ لا يوصف أبداً!
Lebanon 24
فيديو يُبكي الحجر من أنصار.. المشهدُ لا يوصف أبداً!
11:08 | 2022-03-27
27/03/2022 11:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:29 | 2022-03-28
مجلس الوزراء في القصر الجمهوري بعد ظهر الاربعاء وميقاتي يلتقي منظمة "أميركان تاسك فورس فور ليبانون"
06:00 | 2022-03-28
أحلاف في المنطقة ضد ايران.. وحزب الله الى معركة ترسيخ الاغلبية
05:44 | 2022-03-28
لودريان من الدوحة: استتباب الأمن في لبنان يمر عبر تنفيذ البلاد للإصلاحات
06:24 | 2022-03-28
قرار عن النيابة العامة التمييزية بخصوص تحويل وشحن الاموال من مصارف الى الخارج
06:17 | 2022-03-28
الجيش يداهم منزل هذا الشخص (صور)
05:49 | 2022-03-28
في هذه المنطقة... شبكة التوتر العالي تتعرض للسرقة
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
08:00 | 2022-03-25
28/03/2022 13:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
05:00 | 2022-03-25
28/03/2022 13:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
14:30 | 2022-03-24
28/03/2022 13:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact