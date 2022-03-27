مسيرة للجالية الاوكرانية في لبنان لمرور شهر على بدء الحرب الاوكرانية

نظمت الجالية الأوكرانية في لبنان ونادي متخرجي جامعات ومعاهد أوكرانيا في لبنان والسفارة الأوكرانية في لبنان، لمناسبة مرور شهر على بداية الحرب على أوكرانيا، مسيرة سيارة دعما لأوكرانيا.وكان انطلق المشاركون في المسيرة من الضبية، وساروا على طول الطريق السريع وصولا إلى وسط بيروت، حيث زينوا سياراتهم بالأعلام الأوكرانية الزرقاء والصفراء ورفعوا الشعارات الأوكرانية واللافتات المناهضة للحرب.وبعد وصول المسيرة، تجمع المشاركون في ساحة الشهداء في وسط بيروت للمشاركة في فعالية "العلم الذي لا يقهر"، حيث حملوا علم أوكرانيا بطول 30 مترا في الساحة الرئيسية في بيروت، واجتمع ممثلون عن دول مختلفة: لبنانيون، أوكرانيون، بيلاروسيون، بولنديون وغيرهم ل"مطالبة روسيا بوقف هذه الحرب الدموية التي تطال الأطفال والنساء والمدنيين. فمنذ بداية الحرب قتل الروس 140 طفلا ودمروا أكثر من 5000 منزل ونحو 570 مدرسة وروضة أطفال. وقد نزح 10 ملايين أوكراني من منازلهم، من بينهم أربعة ملايين طفل".