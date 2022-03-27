لبنان

حمية جال على بعض مراكز جرف الثلوج في جبل لبنان ونوه بجهود العمال

Lebanon 24
27-03-2022 | 14:34
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جال وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية اليوم، على بعض مراكز جرف الثلوج في بعض المناطق اللبنانية في جبل لبنان، ونوه بالجهود التي يبذلها رؤساء المراكز والأطقم العاملة معهم، شاكرا للعمال الموسميين وسائقي الآليات عملهم ليلا ونهارا في سبيل فتح الطرقات، كما اطلع على "استعداداتهم الدائمة بكل ما يتعلق باستمرارية عملهم طيلة أيام العاصفة الحالية، وكما كان دأبهم أثناء العواصف الماضية".

وأكد "الحرص على ضرورة إيلاء المناطق كافة الأهمية الكافية والمناسبة"، مشددا على أنه و"كما من اليوم الأول من بداية الموسم، سيبقى إلى جانبهم كتفا بكتف، فهو لن يألو جهدا في تأمين كل ما أمكنه لمتابعة عملهم الدؤوب، حتى الوصول إلى نهاية موسم الشتاء بأقل الأضرار الممكنة".

وفي ختام الجولة، جدد حمية شكره للعاملين، مشيراً إلى أنهم "كالجنود المجهولين في خدمة أهلهم ووطنهم".
 
 
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