تراجع مستمر لإصابات "كورونا" في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "284 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1090782 ، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة".