لبنان

تراجع مستمر لإصابات "كورونا" في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

Lebanon 24
27-03-2022 | 14:52
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "284 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1090782 ، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة".
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