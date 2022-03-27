لبنان

بو صعب: أرحب بالمبادرة الكويتية.. وهذا ما قاله عن حديث عون للصحيفة الايطالية

Lebanon 24
27-03-2022 | 15:13
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رأى النائب الياس بوصعب أن "مشهد المنطقة يظهر ان الامور ذاهبة باتجاه حلحلة وانا اشجع وارحب بالمبادرة الكويتية التي تعتبر بداية طريق واية ملاحظة فيها لا يجب ان تؤدي لرفض  المبادرة".

واعتبر بو صعب "أننا محكومون بعلاقة جيدة مع الدول العربية بدءا من سوريا وصولا لدول الخليج"، لافتاً الى أن "المبادرة الكويتية هي عربية خليجية اممية وتستند على قرارات دولية وفي ما يتعلق بالسلاح فلبنان يطرح استراتيحية الدفاع التي لا تعالج الا بالحوار".

وفي حديث عبر الـ"LBCI" قال بوصعب إن "الرئيس عون دعا لحوار يطرح على طاولته الاستراتيجية الدفاعية لكن من كان يطالب بها لم بلب الدعوة"، لافتاً الى أننا جميعنا نطالب بأن السلاح يجب ان يكون حصرا بيد الجيش اللبناني.

وتطرق بو صعب الى كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واعتبر أن "بيان ميقاتي كان مشجعا"، مؤكداً أن "ما تريده دول الخليج هو ان يتصرف اللبنانيون بافعال لا اقوال او وعود".

وشدد على أن "لبنان لا يجب ان يكون بمحور ضد آخر والافضل ان يكون دولة حيادية بمعنى النأي بالنفس عن الصراع بالاقليم".

وفي هذا السياق، تطرق الى زيارة رئيس الجمهورية لروما، وأشار الى أن "عون لم يتطرق خلال زيارته الرسمية لروما لسلاح حزب الله"، أما حول ما قاله خلال المقابلة مع الصحيفة الايطالية "فهو كان يتحدث عن مرحلة عهده الراهنة حيث الوضع الامني فيها ممسوك من قبل الجيش والقوى الامنية".

وأعلن بوصعب "أننا تبلغنا منذ اسابيع من سفراء اوروبيين ان لبنان قد يكون من المستفيدين مما يحصل بالمنطقة ولاسيما بموضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وقد يصل المبلغ الذي قد نحصل عليه بموجب هذا التفاوض لـ 7 او 8 مليارات دولار".

وفي سياق آخر، كشف أن "المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين لم يحدد اصلا زيارة إلى لبنان ليلغيها كما اُشيع". 
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