"المستقبل": فوز اللائحة المدعومة من قبلنا بانتخابات نقابة المهندسين في الشمال

أصدرت هيئة شؤون الإعلام في تيار المستقبل بياناً أشارت فيه إلى فوز اللائحة المدعومة من "تيار المستقبل" في انتخابات نقابة المهندسين في الشمال، التي جرت اليوم، والمؤلفة من:المهندس صفوان الشهال عن الفرع الاول.المهندسة هالة تامر عن الفرع الثاني.المهندس علي هرموش عن الفرع الخامس.المهندسس انطوان خواجة عن الفرع السادس".