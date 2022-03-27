لبنان

بالصّور: توقيف السوري المشارك بتنفيذ جريمة أنصار.. وهذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
27-03-2022 | 15:56
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ذكرت قناة "الجديد" أنه جرى توقيف السوري حسن الغناج، شريك المدعو "حسين فياض" في تنفيذ جريمة أنصار التي سقطت ضحيتها أمّ وبناتها الـ3.
 
وجرى عرضُ صورٍ للغناج أثناء إلقاء القبض عليه، اليوم، وقد بدت على وجهه دماء. 
 
بدورها، أشارت قناة الـ"MTV" أن مخابرات الجيش في البقاع هي التي تكمنت من إلقاء القبض على الغناج.
 
ولاحقاً، صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 27 / 3 /2022، تمكنّت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع من توقيف  السوري (ح.غ) المتهم بالمشاركة في تنفيذ عملية قتل المواطنة باسمة عباس وبناتها الثلاث في بلدة أنصار- الجنوب.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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