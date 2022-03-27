نحاس: لا بديل عن الكابيتال كونترول

اعتبر النائب نقولا نحاس ان القوى الحاكمة لا يمكنها القيام بالتغيير والوضع لا يمكن أن يستمر، مشدداً على ان الانتخابات النيابية ستحصل ولا أحد يتحمل عدم إجرائهاولفت نحاس في حديث عبر "الجديد" أن قانون "الكابيتال كونترول" يمكن تمريره في مجلس النواب من دون إقرار الموازنة، مشدداً على ان صندوق النقد الدولي يطلب تعديل قانون "الكابيتال كونترول" باستمرار ولا بديل عنه.