لبنان

نحاس: لا بديل عن الكابيتال كونترول

Lebanon 24
27-03-2022 | 16:08
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اعتبر النائب نقولا نحاس ان القوى الحاكمة لا يمكنها القيام بالتغيير والوضع لا يمكن أن يستمر، مشدداً على ان الانتخابات النيابية ستحصل ولا أحد يتحمل عدم إجرائها  
 

ولفت نحاس في حديث عبر "الجديد" أن قانون "الكابيتال كونترول" يمكن تمريره في مجلس النواب من دون إقرار الموازنة، مشدداً على ان صندوق النقد الدولي يطلب تعديل قانون "الكابيتال كونترول" باستمرار ولا بديل عنه.
 
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