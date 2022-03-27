فهد: أثق بالرئيس ميقاتي

أعلن نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد أن السوبرماركت من الممكن ان تذهب لتوقف كامل عن الدفع بالبطاقة المصرفية.فهد وفي حديث عبر "الجديد: قال: الحل عند الرئيس نجيب ميقاتي، وأثق به لإيجاد حلول لأزمة المواد الغذائية.وطمأن فهد ان لا تعديل في الأسعار قبل شهر رمضان المبارك.