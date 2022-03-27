حرص قطب سياسي بيروتي على عدم الخوض في تشكيل اللوائح الإنتخابية في بيروت مؤكداً لمراجعيه من المرشحين أن قرار عزوفه يشمل كل تفاصيل الشأن الإنتخابي تاركاً حرية العمل للعناصر الشبابية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".