لاحظ زوار مرجع رسمي عدم إغفال إحتمال تأجيل الإنتخابات النيابية في "اللحظة الأخيرة" إذا إقتضت مفاجآت الأحداث الداخلية أو التطورات المتلاحقة في الحرب الأوكرانية وإنعكاساتها السلبية على الإقليم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".