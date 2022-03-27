محاولات حثيثة لتأجيل الانتخابات

أشارت أوساط سياسية مراقبة ل"السياسة" الكويتية إلى وجود محاولات تقوم بها أطراف حليفة لدمشق وطهران، بالعمل لتأجيل الاستحقاق، إذا أمكنها ذلك، تفادياً للنتائج التي لن تكون في مصلحتها، في ضوء استطلاعات الرأي التي تجريها. وهي ستبقى على محاولاتها هذه حتى موعد الانتخابات".