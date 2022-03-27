لبنان

إتصالات ومباحثات وملفات مالية هذا الأسبوع

Lebanon 24
27-03-2022 | 18:25
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رأت مصادر وزارية عبر "اللواء" أن "جلسة مجلس النواب غداً قد تحمل معها مؤشرا في ما خص الجلسة المقبلة".
وأشارت إلى ان "سلسلة اتصالات ولقاءات يشهده الأسبوع الحالي لا سيما في ما خص ملفات مالية فضلا عن مباحثات وفد صندوق النقد الدولي في بيروت".
إلى ذلك لم يعرف بعد ما إذا كان المجلس الأعلى للدفاع قد يعقد اجتماعاً هذا الأسبوع أيضاً لا سيما أن مدة التعبئة العامة بشأن كورونا تنتهي نهاية الشهر الحالي.

المصدر: اللواء
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