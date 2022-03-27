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لبنان
جلسة لمجلس النواب الثلاثاء
Lebanon 24
27-03-2022
|
18:38
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يعود مجلس النواب مجدّداً إلى مناقشة ودرس مشروع الكابيتال كونترول في جلسة يعقدها غداً الثلاثاء، بعدما تأكد استحالة موافقة صندوق النقد على خطة التعافي من دون اقرار هذا القانون الاصلاحي.
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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