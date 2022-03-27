ميقاتي عاد من قطر.. وصندوق النقد الدولي يؤكد انخراطه بشكل وثيق لمساعدة لبنان

اختتم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اختتم زيارته الى قطر أمس، باجتماع عقده مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، عشية وصول وفد رفيع من الصندوق الى بيروت اليوم لاستكمال البحث مع الحكومة في برنامج التعاون الإصلاحي مع لبنان.وفي تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، قالت جورجيفا: "كان لنا لقاءٌ جيد مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. العمل قائمٌ على نطاق واسع لاستكمال برنامج الإصلاح الشامل للبنان. إن صندوق النقد الدولي ينخرط بشكل وثيق مع لبنان للمساعدة في معالجة أزمته الاقتصادية والاجتماعيّة غير المسبوقة".بدوره، ردّ ميقاتي على تغريدة جورجيفا، مؤكداً أن الاجتماع معها كان رائعاً، وقال: "لقد كان الاجتماع معك رائعاً وأشكرك على كونك شخصاً عملياً. إننا نقدر تقديراً عالياً جميع الاجتماعات والمشاورات المكثفة التي تُجرى مع صندوق النقد الدولي، ونأمل بأن يتحقق الاتفاق قريباً بين لبنان والصندوق على خطة تعافٍ شاملة".وكتبت" اللواء": أنهى الرئيس نجيب ميقاتي زيارته الى قطر امس، والتي شارك فيها في "منتدى الدوحة" وكانت له لقاءات مهمة لا سيما مع كبار المسؤولين القطريين ووزراء خارجية دول خليجية، صدرت عنها اجواء ايجابية جداً حيال عودة العلاقات الى طبيعتها تدريجياً مع دول الخليج ستكون اولى خطواتها حسب المرتقب عودة سفيري المملكة العربية السعودية والكويت الى بيروت.