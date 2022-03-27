مواقف نارية للراعي بعد حملة إعلامية "ممانعة" طاولته أخيرا

برزت أمس المواقف النارية الجديدة التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والتي اكتسبت دلالات بالغة الأهمية بعد معالم حملة إعلامية "ممانعة" طاولته أخيرا.

وكتبت" نداء الوطن": غداة حملة الاستثمار العوني في "زيارة الفاتيكان"، وما شهدته من محاولات معيبة ومفضوحة لتأليب الموقف البابوي على طروحات بكركي السيادية والوطنية، و"قولبته" ضمن إطار داعم للطروحات "الأقلوية" ولنظريات الانحياز لمحور الممانعة وإيكال مهمة حماية المسيحيين لأنظمة هذا المحور في المنطقة ولسلاح "حزب الله" في لبنان... لم تتأخر الحاضرة الفاتيكانية في إحباط هذه الأجندة وتنزيه الموقف البابوي عن الدسائس والغايات السياسية المشبوهة، فشكّل "عيد سيدة البشارة" مدخلاً عريضاً لإعادة تصويب البوصلة وتظهير الصورة على حقيقتها، من خلال كيل المديح الفاتيكاني في هذه المناسبة للبطريرك الراعي وإضفاء "البركة الرسولية" على خطواته وتوجهاته الكنسية والوطنية، حسبما جاء في "رسالة التهنئة" التي نقلها السفير البابوي جوزف سبيتاري للراعي من أمين سر الفاتيكان الكاردينال بياترو بارولين، فضلاً عن تلقيه رسالة ثناء مماثلة من المسؤول عن الشؤون الكنسية العامة في أمانة السر الفاتيكانية.على أنّ الرسالة الأمضى في دلالاتها، تجلت بتصويب عظة الأحد مباشرةً على "الخلل في الأداء الرئاسي العوني"، كما لاحظت المصادر، لا سيما وأنّ البطريرك الماروني "ربط بشكل مباشر بين إنقاذ لبنان وبين انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، ومن هذا المنطلق لم يُخفِ استعجاله "الخلاص" من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، داعياً إلى تفعيل المادة 73 من الدستور و"انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية ولاية عون"، على أمل بأن "ينهض الرئيس الجديد بالبلاد وينتشلها من المحاور إلى الحياد ويضع حداً لهذا الانهيار والدمار"، وفق تعبير الراعي، منوهاً عقب زيارته الأخيرة للقاهرة بـ"الحوكمة الرشيدة والإصلاحات الضرورية" التي انتهجها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشدداً على أن "دولة لبنان تنتظر مثل هذا الرئيس المستنير والحكيم لينقذ شعبها".