هل تنفرج ازمة المحروقات اليوم؟

اقفلت معظم محطات البنزين ابوابها خلال عطلة نهاية الاسبوع ، الا ان رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس اسار الى حلّ الازمة بعد الإتفاق مع وزارة الطاقة على إصدار تسعيرة جديدة اليوم الإثنين تراعي مطالب المستوردين".كما أشار رئيس مجلس إدارة شركتي "كورال" و"ليكويغاز" أوسكار يمين إلى أنّ "كميات المحروقات التي تحتاجها الاسواق متوافرة، وسيتم اعتبارًا من صباح الاثنين بدء التسليمات لكافة المناطق اللبنانية ما سيؤدي إلى حلّ الأزمة.بدوره، علق ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا على أزمة المحروقات وقال "نتمنى ان يكون الفرج قريبًا ونتمنى ان يتجاوب وزير الطاقة وان يصدر جدول الاسعار اليوم، على ان تعود الامور الى طبيعتها".