لبنان

"الليسيه الفرنسية الكبرى" زادت أقساطها 250 %

Lebanon 24
27-03-2022 | 22:36
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كتبت" الاخبار": لم يُفاجأ أهالي التلامذة في الليسيه اللبنانية الفرنسية الكبرى، التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، بفرض زيادة على الأقساط في نهاية العام الدراسي الحالي، "فالزودة متوقّعة"، كما قالت إحدى الأمهات، "لكن ما هو غير مفهوم هو أن يتضاعف القسط مرتين ونصف مرة، أي أن يرتفع من 10 ملايين و800 ألف إلى 28 مليوناً. الزيادة حُددت على شكل دفعة رابعة مقسّمة على ثلاثة أشهر، آذار ونيسان وأيار، في حين أن الأهالي لم يسددوا بعد الدفعة الثالثة من القسط الأساسي.
إلا أن رئيسة لجنة الأهل، لميا الراسي، أوضحت أن اللجنة درست الموازنة دراسة دقيقة وبذلت جهوداً للخفض قدر الإمكان من قيمة الزيادة التي كانت مُقرّرة أن ترفع القسط إلى 35 مليوناً، بحسب ما جاء في الفيديو الذي وزّعته الإدارة في بداية العام الدراسي. وقالت: "لا يخفى على أحد وضع البلد والتطورات الاستثنائية التي طاولت المصاريف التشغيلية، ولا سيما الكهرباء والمازوت، وما يهمنا كلجنة أن لا يتأثر المستوى التعليمي بهذه التطورات ويتراجع. وأكدت أن لجنة الأهل هي من فرضت تركيب نظام الطاقة الشمسية للتخفيف من المصاريف وبالتالي من قيمة القسط، وإذا تبين أن هناك توفير أموال سوف تعاد للأهل.مصادر لجنة المعلمين أوضحت أن إدارة المدرسة هيّأت الأهالي منذ بداية العام الدراسي بأنها ستزيد الأقساط ثلاثة أضعاف من دون أن تلحظ أي زيادة للمعلمين، أي قبل التفاوض مع اللجنة بخصوص الزيادة على الرواتب، "ومعركتنا مع الإدارة كانت إعطاءنا نسبة من هذه الزيادة التي ستفرضها على الأهل".
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