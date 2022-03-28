لبنان

رقمٌ كبير.. إليكم حجم موجودات الذهب في لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-03-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-936033-637840520414647759.jpg
Doc-P-936033-637840520414647759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
"جاذبيته تكمن في إرتفاع قيمته أو أقله المحافظة على هذه القيمة مهما تقلّبت الظروف داخلياً أو خارجياً".. بهذه العبارة يصف مصدر حقوقي المعدن الأصفر أي الذهب الذي يشكل الحديث عنه ضمانة نقدية على خلفية نفسية، فكلما لاحت أزمة في البلد أو إشتدت أخرى يُطرح السؤال "وين الدهب؟"، وبناءً عليه، يتوجّب على المواطن المنكوب بكل تلاوين القوانين التي لا تُنفذ أن يُدخل الى جدول القوانين المطلوب منه حفظها عن ظهر غيب القانون رقم 42/ 1986، فعلى ماذا ينص هذا القانون؟
يجيب المصدر الحقوقي رداً على هذا السؤال بالآتي: "هذا القانون هو واحد من سلسلة القوانين المصرفية والمالية الصادرة منذ منتصف القرن الماضي وهو يتضمن مادة وحيدة تنص على أنه "بصورة إستثنائية وخلافاً لأي نص، يُمنع منعاً مطلقاً بيع ذهب لبنان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنصٍ تشريعي يصدر عن مجلس النواب"، ما يعني أن هذا القانون يمنع التصرّف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان، لأن الذهب"هو الحارس الأخير للشعب اللبناني" على ما قال يوماً حاكم مصرف لبنان الراحل إدمون نعيم الذي وُضع أساس هذا القانون خلال ولايته.
واذا كان الذهب هو الملاذ الأخير في حال إفلاس الدولة لتأمين الحد الأدنى من الضمانات للناس في مرحلة الإنهيار، فهل من معطيات دقيقة حول ممتلكات الدولة من الذهب؟
المصدر الحقوقي يشير الى أن "آخر عدّ لموجودات الذهب بشكل دوري حدث في العام 1996 أي بعد عشرة أعوام على صدور القانون 42/1986، والذي يُطلق عليه "قانون حماية الذهب"، لذا ووفقاً آخر إحصاء فالموجودات تُقدّر بـ 10,116,572 أونصة تختلف قيمتها بشكل متقطع مع إختلاف سعر الأونصة في الأسواق العالمية، لكن هذا الرقم لا يعني أن المعطيات المتوافرة عن " دهبنا" هي دقيقة مئة بالمئة، فهو محفوظ خارج لبنان  ويخضع فعلياً للولاية القضائية الأميركية.
 
المصدر يختم بالتأكيد أن خيار بيع الذهب هو سياسي لا إقتصادي والمطلوب " ضرب فرام" لوقف الإنهيار من خلال سياسات نقدية أخرى تُبعد عن اللبناني خيار تسييل الذهب وبيعه لأن"الدهب بيضلو دهب".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2022-03-28
06:00 | 2022-03-28
05:44 | 2022-03-28
06:24 | 2022-03-28
06:17 | 2022-03-28
05:49 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website