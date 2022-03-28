لا دواء في الصيدليات.. وهذا ما سيجري بعد يومين

أكّد نقيب الصيادلة جو سلّوم أن "لا اتجاه لإقفال أبواب الصيدليات بوجه أي مواطن ولكن في حال عدم تسليم الدواء للصيدليات من اليوم وحتى الأربعاء فقد نضطرّ إلى الإغلاق قسراً بسبب عدم توافر الدواء".وقال سلّوم في حديث لـ"صوت كل لبنان": "نحن إلى جانب المريض اللبناني لتأمين الدواء له ولكن المشكلة أن المستوردين لم يسلّموا الدواء منذ أسبوعين بسبب الفارق بين المؤشر القديم والجديد ونحن نعاني منذ سنتين من شحّ الدواء".