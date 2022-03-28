"قبضو المصريات بس ما ترشّحوا"

عُلم أن احدى المجموعات المدنية في لبنان صرفت اموال المتبرعين على شخصيات لم تترشح للانتخابات.

وتحدّثت اوساط متابعة عن أن بعض المرشحين الذين يتلقون دعماً من المجموعة نفسها منفتحون على التحالف مع حزب سياسي مسيحي بارز.