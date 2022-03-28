لبنان

في اليوم العالمي للمسرح.. هذا ما قاله وزير الثقافة

Lebanon 24
28-03-2022 | 01:28
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صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، لمناسبة اليوم العالمي للمسرح،البيان الآتي:
 
"منذ الإغريق القدماء حتى اليوم، سبعة وعشرون قرنا بقيت فيها خشبة المسرح على اتساع العالم كله لسانا ناطقا بنوازع النفس الإنسانية ومعيارا يدل على درجة النضج الثقافي لدى الشعوب.

ما يفرحنا في لبنان، حيث شيد أول مسرح عربي، أن الحركة المسرحية لا تزال على نشاطها كما وكيفا، ولا تزال الذاكرة الثقافية تلهج بأعمال راقية تركت تأثيراتها في الحياة الوطنية. 

لكنني في هذه المناسبة أسأل: أليس من حق بيروت أن يكون فيها مسرح وطني؟ 

وفي الختام أعايد اليوم أبناء المسرح حول العالم بشكل عام، وأبناء المسرح اللبناني بشكل أخص، ممثلين ومخرجين ومنتجين وكتابا وأصحاب دور وسائر العاملين في القطاع المسرحي بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، ورجائي أن يعود المسرح اللبناني الى سابق عافيته وألقه".
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