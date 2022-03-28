لبنان

حزب الله يعلق على العملية الاستشهادية في الخضيرة.. هذا ما قاله

Lebanon 24
28-03-2022 | 01:30
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بارك "حزب الله" في بيان، "للشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة ومجاهديه الشرفاء بالعملية الاستشهادية النوعية في مدينة الخضيرة التي تؤكد ثبات هذا الشعب وإرادته الصلبة في مواجهة الاحتلال بكل الامكانات والادوات المتاحة وبما يتناسب مع طبيعة المعركة وطرق المواجهة المختلفة وهي مصداق لقوله تعالى: {أن تقوموا لله مثنى وفرادى}".
 
ورأى أن "هذه العملية هي عملية القرار الفلسطيني المقاوم والمستقل، وهي أهم وأبلغ رد عملي على لقاءات التطبيع الشائنة والخيانية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية مع كيان العدو، وهي لقاءات عديمة الأهمية فاقدة التأثير لأن القرار الحقيقي هو قرار الشعب الفلسطيني الذي يؤكد كل يوم أن لا مكان للصلح والتطبيع مع هذا العدو المجرم، بل هي مواجهة بطولية متصاعدة حتى النصر والتحرير الكامل".
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