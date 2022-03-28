مرشح "بارز ومعروف" خارج لائحة 8 آذار

قالت مصادر مطلعة ان العلاقة الانتخابية بين كمال الخير ولائحة الثامن من اذار في دائرة الشمال الثانية تتجه نحو السلبية المطلقة، الامر الذي يعني ان الخير لن يكون احد اعضاء اللائحة بل سيكون امامه خيارين، اما الانسحاب من المعركة او تشكيل لائحة مستقلة.

وتقول المصادر ان محاولة تقريب وجهات النظر بين اللائحة والخير وصلت الى طريق مسدود، وقد تم ابلاغه قبل مدة ان دخوله الى اللائحة يبدو متعذراً اذا لم يحصل اي تطور ايجابي مفاجئ، وهذا الامر ليس وارداً وفق المعطيات الحالية.