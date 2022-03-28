مرشح سينسحب لعدم قدرته على تلبية شروط ما بعد الانتخابات

يتجه المرشح عن المقعد الماروني في دائرة المتن سركيس سركيس الى الانسحاب من المعركة الانتخابية بعدما وجد صعوبة في ايجاد لائحة جدية يتحالف معها وعدم رغبته في تشكيل لائحة مستقلة بسبب عجزها في الوصول الى الحاصل الانتخابي من دون تحالفات وازنة.

وتقول مصادر مطلعة ان الايام الماضية شهدت محاولات من قبل "التيار الوطني الحر" لضم سركيس الى لائحته، الا ان الاخير رفض لعدم القدرة على تلبية شروط التيار لمرحلة ما بعد الانتخابات، لذلك من المرجح ان يلتحق سركيس بركب المرشحين الذين يعلنون انسحابهم من المعركة الانتخابية في دائرة المتن.