مرشح غاضب لعدم دعوته الى الغداء.. هذا ما فعله

غضب نائبٌ سابق ومرشح للإنتخابات النيابية بعدما قيل له أن الغداء الذي أُقيم في أحد الأصرُح الدينية هو خاص، ومن غير المستحب أن يتواجد فيه أي سياسي. حينها، خرج من الصالة متوتراً وغاضباً، وتوجه لإحدى السيدات بكلمة نابية عندما إستوقفته لتسأله عن رأيه بسلاح المعارضة.