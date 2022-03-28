لبنان

هذا ما يخطط له "الوطني الحر" بشأن تكتل "لبنان القوي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-03-2022 | 03:15
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في الإنتخابات الماضية، غيّر "التيار الوطني الحر" وحلفاؤه إسم تكتلهم من "تكتل الإصلاح والتغيير" إلى "تكتل لبنان القوي". 
 
ويقول بعض العارفين أن "التيار" سيلجأ هذه المرّة أيضاً إلى تغيير إسم التكتل، غير أن التسمية الجديدة لم تُحسَم بعد.
 
ويتوقف هذا الأمر على نتائج الإنتخابات، وإن كان عدد كبير من المسؤولين في "التيار" يبدي  إطمئنانه إلى الحصول على الأكثرية النيابية، وبالتالي على أكبر كتلة في البرلمان.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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