تغريدة لأبو زيد عن الكابيتال كونترول.. هذا ما قاله

غرد النائب السابق أمل ابو زيد على حسابه على "تويتر": "مع بدء المجلس النيابي مناقشة قانون الكابيتال كونترول اليوم والذي تأخر اقراره كثيرا يهمنا ألا ينطوي هذا القانون على مخاطر تهدد ودائع الناس وتعرضهم لمزيد من الهيركات نتيجة ليلرة ودائعهم بالدولار، وأن يكون الكابيتول كونترول ضمن خطة تعاف مالي واقتصادي تخدم البلد وليس اصحاب المصالح".