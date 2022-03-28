صدور تسعيرة جديدة للبنزين.. إليكم كم أصبحت اليوم

بنزين 98 أوكتان: 481 ألف ليرة لبنانية (زيادة 11 ألف ليرة عن السعر السابق)بنزين 95 أوكتان: 470 ألف ليرة لبنانية (زيادة 11 ألف ليرة عن السعر السابق)ديزل (مازوت): 549 ألف ليرة لبنانية (زيادة 27 ألف ليرة عن السعر السابق)