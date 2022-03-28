لبنان

سلمان سماحه: ادعو رياشي ومعلوف الى مناظرة علنية معهما

Lebanon 24
28-03-2022 | 03:01
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دعا منسق لقاء "اللبنانيون الاحرار" المرشح عن دائرة المتن المرشحين ملحم رياشي وايدي معلوف الى مناظرة علنية بينه وبينهم منفردين او مجتمعين. 
وعن أبعاد دعوته، قال سماحة "على المتنيين واللبنانيين ان يتعرفوا عن قرب الى المرشحين، الى تاريخهم وانجازاتهم، الى حاضرهم وآرائهم ليستنتجوا ما ستكون عليه مواقفهم وخياراتهم لو أصبحوا نواباً في البرلمان".
وأكد "أننا لسنا في مرحلة عادية لنحتمل الخطأ في الخيارات، داعيا الى "مصارحة علنية لينتخب المتنيون "على ضو" لا على قرع استثارة الحساسيات والاحقاد او إطلاق الشعارات.
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