كلامٌ "غير عادي" عن جريمة أنصار يثيرُ التساؤلات.. ما هو؟

علّقت مصادر حقوقيّة على "التلميحات" الواردة في مقدمة إحدى نشرات الأخبار التلفزيونية يوم أمس، لجهة الشبهات حول دور القضاء في التحقيق بجريمة أنصار المروّعة.

ورأت المصادر أن مضمون المقدّمة يكشفُ عن مشكلة كبيرة ترتبطُ بالسلوك القضائي خلال التعامل مع جريمة بمثل هذا النوع. مع هذا، فقد أظهرت المقدمة ما معناه هو أن هناك مرجعتيان طلبتا وضع نقطة على السطر، وقد رجحت المصادر أن يكون هذا الكلام دلالة على تدخلات كبيرة لـ"لفلفة موضوع الجريمة بالحد الأدنى والممكن".