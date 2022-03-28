لبنان

"الاشتراكي" يعلن المواجهة.. ضد من؟

Lebanon 24
28-03-2022 | 04:45
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علّقت مصادر سياسية على الهجوم المتصاعد الذي يشنّه الحزب "التقدمي الإشتراكي" باتجاه "حزب الله" لاسيما بعد كلمة لنائب الحزب بلال عبدالله مؤخراً والتي قال فيها إن "هناك استعداد للاستشهاد من أجل عدم دخول لبنان في السجن الإيراني الكبير".
واعتبرت المصادر أن الحرب الكلامية بين الحزبين "انتخابية بامتياز"، والخطاب المعتمد هو فقط لشدّ العصب، في حين أن التنسيق كبيرٌ بين الطرفين في المسائل المفصلية والضرورية. 
ووفقاً للمصادر، فإن الخطاب هذا هو الوسيلة الأكثر قدرة على تجييش الناس قبل الانتخابات، معتبرة أن هذا الكلام سيتردد كثيراً من الآن وحتى الـ15 من أيار. 
في المقابل، المصادر عينها سألت: "هل الكلام عن الاستشهاد يعني مقدمة لصراعٍ حقيقي وعسكري مع حزب الله في الداخل؟".
 
 

لبنان

خاص

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