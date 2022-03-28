لبنان

هذا هو سعر "كيلو" اللوز الأخضر في لبنان!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-03-2022 | 05:15
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يبدو أن عبارة "خير السنة ورزق جديد واللي  طعمنا عمرو يزيد" ستغيب عن معظم المنازل اللبنانية، لأن الكثير من اللبنانيين لن يستطيعوا شراء اللوز الأخضر، الذي اقترب موسمه. فقد سعّر احد محلات الخضار كليوغرام اللوز الاخضر بـ200 الف ليرة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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