أحلاف في المنطقة ضد ايران.. وحزب الله الى معركة ترسيخ الاغلبية

في الوقت الذي يترقب العالم مصير العملية العسكرية الروسية في الاوكرانية التي سوف تتواصل حتى تحقيق كل أهدافها، فإن التطورات على المستوى الاقليمي محل ترصد ومتابعة، من قمة العقبة الأردنية التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الى لقاء شرم الشيخ بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي ركز على الملف الإيراني، مع اقتراب الغرب من توقيع الاتفاق النووي، مرورا بزيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى الامارات في 18 اذار الماضي بعد ثلاثة أيام على الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة السورية، وصولا الى زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط ولقائه وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة في صحراء النقب في محاولة لتهدئة مخاوف اسرائيل بشأن اتفاق نووي وشيك مع إيران. كل ذلك يمكن وضعه في خانة ترتيب الاصطفافات الاقليمية وتركيب تحالفات استراتيجية على ضوء المشهد الدولي ربطا بتفاهمات حول مشاريع اقتصادية واسعة.

في خضم كل هذه التطورات المتلاحقة، يسعى حزب الله الى بقاء الاغلبية بـ" يده"، فالمعركة الانتخابية المرتقبة في 15 ايار المقبل أهم معركة سياسية في لبنان وفق توصيف الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، وبالتالي الامساك بأكثرية وازنة في المجلس النيابي ما يسمح له بالتحكم بالاستحقاقات المقبلة ربطا بالتطورات الاقليمية والدولية المتصلة باتفاق فيينا والتي تصب في مصلحته، خاصة وان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان اعلن من بيروت ان التفاهم حصل حول اكثر من 90 في المئة من الاتفاق مع الاميركيين، وهذا يؤشر الى ان توقيع الاتفاق النووي اصبح وشيكا.