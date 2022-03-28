بلبلة داخل وزارة الصحة.. ناشطون يدخلون مركزها وينفذون اعتصاماً (فيديو)

نفذ حشد من الناشطين، صباح اليوم الإثنين، اعتصاماً داخل مبنى وزارة الصحة العامة في منطقة الجناح - بيروت، وذلك احتجاجاً على انقطاع الأدوية واحتكارها.

ومكث الناشطون داخل حرم الوزارة، مطالبين بلقاء وزير الصحة فراس أبيض .

وبحسب فيديو متداول، فإن أحد الأشخاص المعتصمين أجرى اتصالاً بالأبيض، وقد أشار الاخير إلى أنه سيحضر إلى الوزارة للقاء الناشطين.

وبعد وقتٍ قصير على الاتصال، حضر الأبيض إلى مبنى الوزارة، وعقد اجتماعاً مع الناشطين الموجودين هناك.

يُشار إلى أن دخول المعتصمين إلى الوزارة تزامن مع تحضيرات لمؤتمر سيُعقد اليوم في المبنى.