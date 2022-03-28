لبنان

الراعي يلتقي رشدي

Lebanon 24
28-03-2022 | 03:53
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء في بكركي المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي.
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نجاة رشدي

البطريرك الراعي

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