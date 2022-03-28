كمين مُحكم لشعبة المعلومات.. هذا ما تم ضبطه

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:"في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي خطة عملها لملاحقة تجار ومروجي المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول نشاط شبكة تنشط في مناطق جبل لبنان.على أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية والميدانية لكشف هوية أفراد هذه الشبكة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة، توصلت الى تحديد هوية ثلاثة مروجين، وهم كل من: ر. ن. (من مواليد عام 1998، سوري)، ن.ع. (من مواليد عام 1999، لبناني)، ط.ر. (من مواليد عام 1988، لبناني) بحقه مذكرة إلقاء قبض بجرم مخدرات.بتاريخ 18-3-2022 وبعد رصد ومراقبة، نفذت دوريات من الشعبة كمائن محكمة، نتج عنها توقيف الأول على متن سيارة من نوع "كيا بيكانتو" لون جردوني في محلة فرن الشباك، والثاني والثالث، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدرات في محلة جونية، على متن سيارة من نوع "بيجو" لون جردوني، وقد تم ضبط السيارتين. كما تم توقيف أحد زبائنهم خلال قيامه بشراء المخدرات ويدعى: ب. ز. (من مواليد عام 1979، لبناني).بتفتيشهم والسيارتين، تم ضبط كمية من المخدرات، عبارة عن:- 60 علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين، زنتها حوالى 300 غ.- 50 علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين، زنتها حوالى 28غ.- 3 علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين، زنتها حوالى 13غ.- ظرف واحد بداخله مادة باز الكوكايين، زنته حوالى 4غ، ومبلغ مالي.بالتحقيق مع المروجين، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق جبل لبنان، على متن السيارتين المضبوطتين، واعترف (ب. ز.) بتعاطي المخدرات والاستحصال عليها من المروجين المذكورين.أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".