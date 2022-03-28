بعد الأمطار والعواصف.. الربيع يبدأ في لبنان والحرارة الى ارتفاع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح بخاصة جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار . يتوقع تساقط الرذاذ ليلا ، كما يحذر من ارتفاع منسوب بعض الانهار بسبب ذوبان الثلوج الناتج عن ارتفاع الحرارة.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتبارا من يوم الجمعة بكتل هوائية حارة نسبيا حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها لشهر نيسان حوالي 5 درجات.(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و 22 درجة مئوية) .- الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: مشمس مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وانخفاض نسبة الرطوبة، تنشط الرياح الشمالية خصوصا جنوب البلاد بدءا من بعد الظهر، ويحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية على ارتفاع 1500 متر بسبب ذوبان الثلوج نهارا.الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح بخاصة جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار . يتوقع تساقط الرذاذ ليلا ، كما يحذر من ارتفاع منسوب بعض الانهار بسبب ذوبان الثلوج الناتج عن ارتفاع الحرارة.الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الداخلية .الخميس: صاف مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وظهور طبقات من الغبار بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية، يتحول خلال الليل الى غائم بسحب مرتفعة.- الحرارة على الساحل من 9 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 19 درجة، في الداخل من 3 الى 20 درجة.- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10و 40 كلم/س، ناشطة أحيانا بخاصة جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر.- الانقشاع: جيد .- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 %- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.- الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 6,32- ساعة غروب الشمس: 18,05