لبنان

يافطات لـ"القوات" تُرفع في طرابلس.. ماذا فيها؟ (صورة)

Lebanon 24
28-03-2022 | 04:08
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رفعت يافطات في مدينة طرابلس إلى جانب الطرقات لحزب القوات اللبنانية مع اقتراب الاستحقاق النيابي تحمل العبارات التالية: "نحنا فينا نأسس للحياد" واخرى "نحنا فينا تعيد الثقة".
 
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