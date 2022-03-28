لبنان

إنهيار ترابي في هذه البلدة... الأهالي يناشدون!

Lebanon 24
28-03-2022 | 04:15
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أفادت مندبة "لبنان 24" عن حصول إنهيار ترابي على طريق بلدة  القرنة - الجديد في عكار ووصلت الاتربة والصخور الى منتصف الطريق.
وناشد الاهالي المعنيين بحل هذه المشكلة بسرعة.
 
 
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