إنهيار ترابي في هذه البلدة... الأهالي يناشدون!

أفادت مندبة "لبنان 24" عن حصول إنهيار ترابي على طريق بلدة القرنة - الجديد في عكار ووصلت الاتربة والصخور الى منتصف الطريق.

وناشد الاهالي المعنيين بحل هذه المشكلة بسرعة.