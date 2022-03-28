لبنان

قتل زوجة أخيه.. وهكذا كان مصيره!

Lebanon 24
28-03-2022 | 04:18
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ألقت مخابرات الجيش القبض على المدعو (ع.ع) الذي قتل زوجة أخيه مساء أمس في بلدة سفينة القيطع في عكار، وفق مندوبة "لبنان 24".

وقد ألقى القبض عليه في منطقة برج البراجنة ببيروت .
 
 
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الجيش

برج البراجنة

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