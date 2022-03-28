قتل زوجة أخيه.. وهكذا كان مصيره!

ألقت مخابرات الجيش القبض على المدعو (ع.ع) الذي قتل زوجة أخيه مساء أمس في بلدة سفينة القيطع في عكار، وفق مندوبة "لبنان 24".



وقد ألقى القبض عليه في منطقة برج البراجنة ببيروت .